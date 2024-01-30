Трагедия в Тернопольской области: дети погибли, провалившись под лед

Трагедия произошла во вторник, 30 января, возле села Переволока (Тернопольская область). О ней поведали в ГСЧС.

Сообщается, что утром тут на пруду провалились под лед и погибли три ребенка 2009-го, 2010-го и 2011-го годов рождения.

Спасатели уже достали их тела.

Известно, что несовершеннолетние исчезли еще 28 января, когда из дома и не вернулись.

К поисково-спасательным работам привлекли 40 спасателей, из которых восемь водолазов, а также 10 единиц техники.

Сейчас обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что зимой украинцы массово гибнут на воде.