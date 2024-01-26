Депутатов и чиновников хотят отправить на военные учения

В Верховной раде предлагают народным депутатам и государственным служащим пройти военные учения. В парламенте считают, что это может изменить отношение украинцев к мобилизации. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которого цитирует LB.

По мнению нардепа, депутаты и чиновники должны проходить военные учения на общих условиях с другими украинцами. Но такие тренировки могут проходить в частичном режиме.

«Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм», — сказал Арахамия.

Он заявил, что украинцам следует объяснить, как проходит мобилизация. По словам нардепа, многие думают, что после получения повестки и прохождения военно-врачебной комиссии, сразу отправляют в «учебку», где нет достаточного обучения, а затем — на фронт.

Напомним, вице-спикер ВРУ заявил, что толку с депутатов на фронте будет мало, а отправлять их туда дорого.