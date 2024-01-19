На Одесщине умер младенец сразу после выписки из больницы

В Одесской области умер полугодовалый младенец, накануне выписанный из больницы по требованию матери. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило одесское издание Думская.

Трагедия произошла в поселке Ширяево Березовского района.

Сообщается, что 11 января девочку в тяжелом состоянии отвезли в детскую областную больницу. У ребенка были серьезные проблемы с дыханием. Через шесть дней ребенка выписали, причем по требованию матери, а на следующий день дома девочка умерла.

Напомним, на Черкасщине умер младенец, пока его мать выпивала с друзьями.