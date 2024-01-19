РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков, — FT

Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине на лето 2024 года. Не исключена повторная попытка захвата Харькова или Киева. Об этом сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на украинских силовиков пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, по словам официальных лиц, не исключена еще одна попытка захвата Харькова или Киева.

По оценке американской разведки, которую журналисты FT исследовали в декабре, конечная цель российского диктатора Владимира Путина в Украине остается неизменной. Кремлевский режим хочет захватить Украину и подчинить народ.

Как говорится в документе, это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на востоке Украины на нескольких направлений, особенно в районе Авдеевки, а также возле Лимана и Купянска.

При этом один из западных чиновников в комментарии изданию сказал, что перспективы оперативного прорыва как со стороны РФ, так и со стороны Украины в 2024 году невелики.

Напомним, Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных.