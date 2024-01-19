На Гавайях собака эпично спасла свою хозяйку

Милый случай произошел на Гавайях (США). О нем сообщает NBC.

Информируется, что тут туристку, сорвавшуюся с обрыва высотой более 60 метров, смогли спасти благодаря ее собаке.

Так, животное громко лаяло на крутом склоне, после чего ее заметили другие люди, которые тут же обратились в экстренные службы.

Уточняется, что данный инцидент случился на туристической тропе Ланипо-Ридж в районе Каймуки.

Известно, что один из спасателей сумел подобраться к псу и заметил ниже в расщелине сумку с вещами, но не придал этому значения.

Собаку доставили в ветклинику и позвонили по номеру телефона, оставленному на адреснике на шее собаки.

Говорится о том, что, когда на звонки никто не ответил, полицейские начали искать машину женщины, авто обнаружили на въезде в популярный у туристов парк.

В итоге была развернута масштабная поисковая операция, женщину без сознания нашли на склоне горы, вертолетом ее доставили в ближайшую больницу.

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