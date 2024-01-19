В НАТО допустили войну с Россией – названы сроки

В ближайшие двадцать лет НАТО может начать воевать с Россией. Об этом сказал председатель Военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, которого цитирует издание Daily Mail.

Так, военный призвал правительства стран-членов и гражданское население подготовиться к конфликту и перспективе потенциального призыва на военную службу.

Он отметил: «Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире».

Подчеркивается, что нужно иметь возможность опереться на промышленную базу, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы в случае конфликта продолжать это.

Ранее Байден признал, что Украина может остаться без американской помощи.