Обнаружен загадочный сигнал из космоса

Астрономы NASA обнаружили загадочный сигнал из космоса. Он указывает на неизвестный объект. Это стало известно при анализе данных космического гамма-телескопа Ферми, сообщает Science Alert.

«Солнечная система движется вокруг центра галактики со скоростью 370 км/с. Это означает, что часть Вселенной выглядит так, будто приближается к нам, а противоположная сторона удаляется от нас. Этот эффект наблюдается, например, в реликтовом излучении, которое является световым эхом Великого взрыва. Мы ожидали увидеть аналогичный эффект при наблюдении за гамма-излучением, но обнаружили совсем другой сигнал гамма-лучей, что оказалось крайне неожиданным», — говорится в сообщении.

Реликтовое излучение сплошь однородное, поэтому отличия в небесном пространстве при этом явлении очень незначительные. Ученые предполагали, что гамма-излучение также будет выглядеть примерно одинаковым в разных частях космоса, хотя гамма-лучи имеют в миллиард раз больше энергии, чем обычный свет.

Анализ данных космического гамма-телескопа Ферми позволил ученым из NASA обнаружить загадочный сигнал гамма-излучения, который приходит из-за пределов нашей галактики и пока его природа необъяснима. Мощный телескоп может обнаружить гамма-лучи, которые представляют из себя огромные вспышки очень энергичного света. Они часто возникают при взрыве сверхновых.

Напомним, ученые обнаружили в космосе кое-что очень загадочное.