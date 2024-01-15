Поджог в столичном ТРЦ совершил 7-летний мальчик

Пожар в столичном торговом центре «Космополит», в результате которого пострадали три человека, возник из-за умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в воскресенье, 14 января.

Информация о пожаре в игровой комнате ТРЦ Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

«В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик — посетитель парка развлечений», — говорится в сообщении.

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По факту умышленного уничтожения/повреждения имущества следователи расследуют уголовное производство.

Напомним, вечером 13 января вспыхнул пожар в ТРЦ «Космополит» в Соломенском районе Киева, спасатели проводили эвакуацию людей.