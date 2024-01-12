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Новости > Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Александр Панько
12.01.24 16:46
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Украина и Британия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина сегодня, 12 января, подписала с Британией соглашение в сфере безопасности. Об этом сообщает «Суспільне» и The Guardian.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Ранее на Даунинг-стрит анонсировали, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, которая заключила окончательное соглашение. Это соглашение призвано стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства между Украиной и Великобританией.

Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности формализует поддержку, которую Великобритания оказывала и будет продолжать оказывать безопасности Украины, включая обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

The Guardian пишет, что соглашение будет действовать до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО.

Напомним, в Киев прибыл британский премьер Риши Сунак.

Тэги: Украина, Великобритания, соглашение, Владимир Зеленский, Риши Сунак, гарантии безопасности

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