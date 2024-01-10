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Новости > В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса

В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса

Агата Кловская
10.01.24 14:44
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В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голоса

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете Европейского Союза. Об этом он сообщил в соцсети Х во вторник, 9 января.

Сарвамаа назвал петицию исторической и подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушались процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Эта статья предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза — уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

Евродепутат считает, что «механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана».

«Единственный способ заставить его работать — лишить Орбана права голоса в Раде», — заявил Сарвамаа.

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а «после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского Совета, мы считаем, что пора для Европейского парламента принять меры».

Сбор подписей под петицией продлится до 12 января, после чего ее передадут главе Европарламента Роберти Метсоли.

«Это также будет сигналом для всех государств-членов, что ЕС не потерпит какого-либо отступления от верховенства права или нарушения принципа искреннего сотрудничества, закрепленного в Договорах», — заявил финский депутат.

Напомним, Шарль Мишель рассказал о перспективах Орбана возглавить Евросовет.

Тэги: Европарламент, Венгрия

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