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Новости > В Виннице в поезде обнаружили двух мертвых пассажиров

В Виннице в поезде обнаружили двух мертвых пассажиров

Агата Кловская
10.01.24 10:28
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В Виннице в поезде обнаружили двух мертвых пассажиров

На станции Винница в поезде были обнаружены два мертвых пассажира. Об этом сегодня, 9 января, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

«9 января в полицию поступило сообщение от начальника поезда, что в двух вагонах обнаружены тела умерших. На месте происшествия полицейские установили личности мужчин. Ими оказались 29-летний уроженец Запорожской области и 51-летний донетчанин. Судебно-медицинский эксперт осмотрел тела умерших, внешних признаков насильственной смерти не нашел. Для установления причин смерти тела направлены на проведение судмедэкспертизы», — говорится в сообщении.

Полиция расследует факт внезапной смерти пассажиров.

В соцсетях сообщалось, что речь идет о поезде Запорожье — Львов. Из-за опроса свидетелей поезд отправился из Винницы со значительным опозданием.

Напомним, на одесском пляже был найден труп бывшего владельца рынка «Седьмой километр».

Тэги: труп, поезд, Винница

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