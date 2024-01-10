ВСУ уничтожили за сутки 800 оккупантов, — Генштаб

Потери России в войне в Украине по состоянию на утро среды, 10 января, составили 800 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на его странице в Facebook.

Общие боевые РФ с 24.02.22 по 10.01.24 ориентировочно составили:

— личного состава — около 366790 (+800) человек ликвидировано;

— танков — 6038 (+2) ед;

— боевых бронированных машин — 11216 (+13) ед.;

— артиллерийских систем — 8684 (+12) ед.;

— РСЗО — 956 (+2) ед.;

— средств ПВО — 639 (+1) ед.;

— самолетов — 329 ед.;

— вертолетов — 324 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 6834 (+11) ед.;

— крылатых ракет — 1805 ед.;

— кораблей/катеров — 23 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 11575 (+23) ед;

— специальной техники — 1336 (+3) ед.

Напомним, партизаны фиксируют активную подготовку россиян к обороне Крыма.