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Новости > Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя

Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя

Автор: «Фраза»
08.01.24 18:29
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Скандальную косметику российско-израильского бренда Hadat Cosmetics снова продвигают в Европе через украинского представителя

Несмотря на второй год войны и агрессии рф, в Украине находятся люди и компании, которые сотрудничают с российским бизнесом через европейские «прокладки». Недавнее дело руководства «Киевгумы», сотрудничающего с оккупантами, похоже, будет не последним.

В январе 2023 года украинские журналисты, блогеры и представители украинского бьюти-сообщества были возмущены тем, что в Украине рекламируется и продается косметика бренда Hadat Cosmetics, который позиционирует себя как израильский, но по факту за которым стоит российский офис. Налоги от продажи продукции идут в российский бюджет. После громкого скандала украинское представительство, которое было держателем франшизы, сняло с продажи продукцию этого бренда.

Однако, спустя год, продукцию Hadat Cosmetics снова начали рекламировать и продавать в Польше через украинских представителей. В частности, собственница Beauty Clinic украинка Алина Гергель (Вельможко), которая также владеет клиникой красоты в Варшаве, рекламирует у себя на странице в Instagram продукцию Hadat Cosmetics, указывая, что эту продукцию можно снова купить в клинике и Herhel Boutique в Польше. Кроме того, косметику бренда Hadat Cosmetics продают в некоторых украинских интернет-магазинах.

Год назад украинские СМИ со ссылкой на официальные данные писали, что Hadat Cosmetics LTD зарегестровано в 2021 году, а не в 2016 году, как пишут российские СМИ и управляется россиянином с израильским паспортом Борисом Сапожниковым, а принадлежит гражданам Израиля Ниссан Ниссанову, Асаф Илизарову и гражданину Молдовы Татеву Акопеяну.

Однако по свежим данным, управляющим компании также указан россиянин Юнаев Даниэль, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Москве. Он формально и является официальным дистрибьютором косметики Hadat Cosmetics в российской федерации.

Фирма Hadat Cosmetics LTD зарегистрирована в частном доме в городе Тель-Авив. При этом в интернете и в соцсетях Израиля нет никаких упоминаний про этот бренд, нет фото и видео производства продукции с фабрики, официальных сообщений в израильских СМИ от пресс-службы израильской компании и даже работающего сайта на иврите с указанием руководства и сотрудников. На российских сайтах указано, что за созданием компании стоит София Хадат, однако, в соцсетях и интернете нет никаких упоминаний о такой израильтянке: ни фото, ни видео. Она также никогда не была ни акционером компании, ни одним из руководителей. Также нет никаких фото израильских руководителей или специалистов этой «известной компании».

Не исключено, что и сама продукция производится (пакуется) в рф или других странах из сырья и компонентов, поставляемых с неизвестных заводов Израиля или других стран. Вся продукция идет со склада из рф в Ригу и другие европейские города. На одном из российских сайтов по поиску вакансий размещены несколько вакансий московского офиса Hadat Cosmetics, включая финансовых и офисных работников.

Московский офис также дает эксклюзивное право на дистрибуцию продукции торговой марки в России, Украине, странах СНГ и европейских странах. При этом наличие филиалов в европейских странах является номинальной, о чем свидетельствуют страницы в социальных сетях, а продвижение бренда происходит все также в основном через сети салонов красоты или бьюти-блогеров.

Журналисты и представители украинского бьюти-сообщества надеются, что продукция этого бренда не будет продаваться в Украине и ЕС, а украинские правоохранительные органы, в том числе СБУ, обратят внимание на сотрудничество украинских бизнесменов и их компаний с российским бизнесом через европейские «прокладки» и дадут надлежащую оценку их действиям.

Напомним, как недавно сообщали СМИ, СБУ задержала основателей «Киевгумы» в деле по подозрению в сотрудничестве с рф. Хотя в компании и заявляли, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь прокладкой.
 

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