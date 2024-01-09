На Ровенщине от переохлаждения умерли два человека

В Ровенской области из-за непогоды и сильного мороза зарегистрированы два смертельных случая от переохлаждения. Об этом 8 января сообщил первый заместитель председателя Ровенской ОВА Сергей Подолин.

Он напомнил, что в области развернута сеть из четырехсот «пунктов несокрушимости».

По словам Подолина, в выходные на горячую линию 103 поступило 1876 звонков, совершено 105 выездов дежурных бригад. Зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадал 21 человек, один человек погиб.

Напомним, украинским водителям дали важный совет из-за непогоды.