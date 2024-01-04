Стало известно, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время

Главное: Начальник КП «Киевский Метрополитен» Виктор Брагинский рассказал, закроют ли новые станции метро в Киеве в ближайшее время: официальный ответ. По его словам, сейчас все туннельные сооружения метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Детали: В декабре из-за угрозы подтопления в Киеве частично ограничили движение синей веткой метро между станциями Демеевская и Теремки. Это связано с ремонтом перегонного тоннеля. В то же время станций, которые сейчас нуждаются в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник КП «Киевский Метрополитен» Виктор Брагинский.

«Предприятие ведет постоянный периодический надзор и наблюдение за туннельными сооружениями на всех участках линий метрополитена. Особенно на тех, которые построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. В настоящее время станций, нуждающихся в срочном внеплановом ремонте, в киевском метро нет», — отметил Виктор Брагинский.

Он добавил, что сейчас все туннельные сооружения метрополитена находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены.

В то же время из-за физического износа и необходимости улучшения эксплуатационных характеристик предполагается проведение планового капитального ремонта участок тоннелей между станциями Почайна и Тараса Шевченко Оболонско-Теремковской линии, добавил глава «Киевского метрополитена».

Ремонт на этом участке планируется летом 2024 года. В КП «Киевский метрополитен» обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны. Планируется останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно.

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