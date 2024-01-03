Количество жертв вчерашней ракетной атаки на Киев возросло

Главное: В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки. Начальник Киевской городской военной администрации сообщил, что у большинства пострадавших — минно-взрывные травмы.

Детали: В Киевской городской военной администрации сообщили обновленные данные о последствиях ракетных обстрелов столицы 2 января 2024 года.

Сообщается, что по состоянию на 13.00 3 января 54 человека пострадали, два — погибли.

Начальник КГВА Сергей Попко добавил, что у большинства пострадавших — минно-взрывные травмы.

В тему: В ООН отреагировали на массированный ракетный удар по Украине.