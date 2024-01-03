Стало известно, закроют ли мост Метро в Киеве

Главное: Состояние моста Метро в Киеве оценили. Он находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии.

Детали: Начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский рассказал о состоянии моста Метро. Его слова цитирует РБК-Украины.

Чиновник сказал: «Закрепленные за КП «Киевский метрополитен» конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии».

Подчеркивается, что движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками.

Резюмируется, что безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена.

В тему: В Киеве заговорили о закрытии моста Метро.