Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в начале этого года

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в начале 2024-го года. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии предрекли постепенно похолодание.

В понедельник, 1 января, по их словам, в нашей стране будет облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков

В центральных и южных областях утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Днем ожидается 2-7 тепла, а на юге плюс 6-11.

В Киеве и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Днем будет 4-6 тепла, в области – плюс 2-7.

В то же время во вторник, 2 января, прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, в большинстве южных, днем и центральных областей без осадков. Ночью и днем от 0 до 5 тепла, в южной части и восточных областях днем плюс 4-9.

В украинской столице и области должно быть облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег. Ночью и днем 2-4 тепла.

В среду, 3 января, в западных, днем и северных и центральных областях снег, на западе страны с переходом в дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. В западных и южных областях ночью будет около 0, днем 4-9 тепла, на остальной территории Украины ожидается понижение температуры ночью до 4-9 мороза, днем до минус 1-4, в северо-восточных областях ночью до 13-18 мороза, днем до минус 3-8.

В Киеве послезавтра ночью 4-6 мороза, днем от 2 мороза до 0. В области ночью до 4-9 мороза, днем от 4 мороза до 0. Нночью без осадков, днем временами снег. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

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