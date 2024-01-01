Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 360 010 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 360 010 солдат. Уничтожено 5 983 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 1 января.

Сообщается, что погибли уже 360 010 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 5 983 танка, 11 087 боевых бронированных машин, 8 482 артиллерийские системы, 943 РСЗО, 625 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, 6 657 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 709 крылатых ракет, 23 корабля/катера, одна подлодка, 11 330 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 277 единиц специальной техники.

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