Джеймс Кэмерон снимет фильм про батискаф «Титан»

Главное: Джеймсу Кэмерону предложили снять сериал о пропавшем батискафе «Титан».

Детали: Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон ведет переговоры с крупной потоковой сетью о создании драматического сериала, который расскажет историю пяти человек, погибших на субмарине «Титан». Об этом сообщает The Sun.

«Джеймс является первым кандидатом на роль режиссера. Это тема, близка его сердцу», — сообщил инсайдер.

По информации издания, в проекте также рассматривается участие голливудского актера Мэтта Дэймона. Его имя включено в список желаемых актеров.