В ряде областей Украины объявили чрезвычайный уровень опасности

Главное: Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен во многих областях Украины. Опасность будет сохраняться несколько дней подряд.

Детали: Во многих областях Украины в течение ближайших дней объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, опасность будет сохраняться несколько дней подряд, с 5 по 8 июня.

«5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Чрезвычайная пожарная опасность — это погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Показатель напряженности естественной пожарной опасности (К), которым определяется класс пожарной опасности, находится в пределах от 5 тыс. до 20 тыс. градусов.

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