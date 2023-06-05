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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине массово проверят бытовые счетчики

В Украине массово проверят бытовые счетчики

Агата Кловская
05.06.23 16:56
210
В Украине массово проверят бытовые счетчики

Главное: В стране возобновлена обязательная процедура проверки счетчиков на все виды коммунальных услуг.

Детали: В Украине возобновлена поверка бытовых счетчиков воды, тепла и газа. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров, оно вступило в силу 4 июня.

Так, граждане, у которых вышел срок поверки счетчиков, должны в течение трех месяцев после окончания отопительного периода осуществить новую поверку.

Исключение составляют граждане, проживающие на временно оккупированных территориях. Для них продолжают действовать нормы о приостановке поверки счетчиков на период военного и чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме того, для граждан, проживающих в зонах возможных или активных боевых действий, сроки поверки счетчиков откладываются на период шесть месяцев с даты окончания или прекращения боевых действий. Список таких территорий утверждают в Минреинтеграции.

В апреле прошлого года поверки средств измерительной техники в Украине были остановлены во время действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его окончания. Однако это постановление утратило силу с 4 июня 2023 года.

В тему: Вслед за светом в Украине подорожает и вода.

Тэги: коммуналка, общество, тарифы, счетчик, новости Украины

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