Президент Сербии пожаловался на масштабную травлю

Главное: Президент Сербии заявляет, что его хотят устранить физически. Получает сотни угроз каждый день.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич заявил на брифинге, что его хотят убить. Политик признался, что каждый день получает по две сотни подобных угроз.

Так, СМИ попросили его прокомментировать ситуацию с похожей на него куклой, повешенной на массовом протесте оппозиции накануне.

Политик сказал: «Мне надоела ложь, что это принес кто-то со стороны. У них все эти годы были виселицы, сейчас они принесли как будто повешенного».

Глава государства посетовал: «Моя работа заключается в том, чтобы терпеть такое свинство и гадости. Я президент республики, и моя работа терпеть угрозы смертью. Не знаю, преследуется ли это официально, служебно, что касается меня каждый день более двухсот угроз убийством в отношении меня. Когда вы президент, научитесь это терпеть».

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