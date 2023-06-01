В Одессе произошла кровавая перестрелка

Главное: Перестрелка произошла в Одессе. Не обошлось без крови.

Детали: В четверг, 1 июня, в Одессе произошла перестрелка. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в области.

Известно, что инцидент случился возле Киевского рынка.

В результате конфликта погиб человек, а еще двое людей получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Сейчас выясняются обстоятельства ЧП.

В то же время «Думская» пишет, что, по словам очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover, который ранил сидевших на передних сидениях в BMW. После этого пассажир последнего с заднего сидения открыл ответный огонь. Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками.

Уточняется, что в результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.

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