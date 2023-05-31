Сейм Латвии избрал нового президента

Главное: Новым президентом Латвии стал Эдгарс Ринкевичс. Действующий глава Латвийской Республики Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок.

Детали: Сейм Латвии избрал главу МИД Эдгарса Ринкевичса новым президентом страны. Об этом сообщил латвийский парламент в среду, 31 мая.

Отмечено, что в третьем туре выборов кандидатуру Ринкевичса поддержали 52 депутата, против — 35 голосов.

«Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я сделаю все возможное, чтобы хорошо служить народу Латвии. Спасибо депутатам за доверие», — написал Ринкевичс в Twitter.

Также на пост главы государства претендовали еще два кандидата — Улдис Пиленс (Объединенный список) и Элина Пинто (Прогрессивные). По итогам двух туров Пинто выбыла из дальнейшей борьбы.

Известно, что действующий президент Латвии Эгил Левитс принял решение не баллотироваться на второй срок. Также он призвал Пиленса отказаться от участия в выборах, чтобы дать возможность нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах государства.

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