«Барселона» странно прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам

Главное: В «Барселоне» прокомментировали с благодарностью российским болельщикам. Действия футболистов назвали «невинным поступком».

Детали: Каталонская «Барселона» двояко прокомментировала скандал с благодарностью российским болельщикам, которую выразили футболисты Серхи Роберто и Алехандро Бальде. Об этом, ссылаясь на источники в клубе, пишет sport.es.

Так, там назвали действия своих исполнителей «невинным поступком».

В клубе отметили, что видео было записано на мероприятии Ла Лиги, которое было организовано для иностранных СМИ, имеющих права на трансляцию чемпионата Испании.

Как сообщается, представители Okko Sport, эксклюзивного вещателя Примеры, попросили футболистов записать короткое видео, в котором они оба должны были поприветствовать российских болельщиков.

Кроме этого в «Барселоне» подчеркнули, что запись ролика не была согласована с Ла Лигой.

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