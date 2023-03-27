Китай отреагировал на планы РФ разместить ядерное оружие в Беларуси

Главное: Китай выступает против передачи Россией ядерного оружия Беларуси. Пекин заявил, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

Детали: В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, которую цитирует издание Sohu.

«Пятого января прошлого года лидеры государств, имеющих ядерное оружие, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, имеющими ядерное оружие, и снижать стратегические риски», — сказала она.

Представитель китайского МИД подчеркнула, что при нынешних обстоятельствах «все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса» и «совместно способствовать разрядке ситуации».

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие. Якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

В тему: Если Путин реализует свое намерение разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие, то Украине придется набрать еще больше людей в армию, чтобы контролировать северные границы.