В ООН обновили данные о погибших среди мирного населения в Украине

Главное: Появились новые данные ООН о погибших в войне гражданских украинцах. Фактические цифры потерь значительно выше официальных: в отчетах речь идет только о задокументированных случаях.

Детали: С начала полномасштабной войны России против Украины Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 8 317 гибели и 13 892 ранения гражданских украинцев. Об этом говорится в отчете комиссара.

Сообщается, что 6 446 убитых и 11 374 раненых было зафиксировано на территории, контролируемой Украиной:

в Донецкой и Луганской областях — 3822 погибших и 5360 раненых;

в других регионах: 2624 погибших и 6014 раненых.

Еще 1871 погибших и 2518 раненых зарегистрировано среди гражданских на оккупированной территории Украины:

— в Донецкой и Луганской областях: 636 погибших и 2274 раненых;

— в других регионах: 1235 погибших и 244 раненых.

Отмечается, что фактические цифры потерь значительно выше: речь идет только о задокументированных случаях, а во многих населенных пунктах документирование невозможно или необходимо подтверждение данных.

Речь идет, например, о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке (и многих других населенных пунктах), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, но пока нет возможности их проверить и задокументировать.

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