Бахмут: эксперт рассказал, что нужно сделать чтобы сохранить город

Главное: Чтобы сохранить Бахмут ВСУ нужно развить наступление на других участках фронта. Но вопрос наступательных действий в других направлениях зависит от погоды, боекомплектов и резервов.

Детали: Чтобы сохранить Бахмут Вооруженным силам Украины нужно развить наступление на других участках фронта. Впрочем, это зависит от многих факторов. Об этом в эфире телемарафона заявил полковник СБУ, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

«Для того, чтобы сохранить Бахмут, нужно где-то навязать противнику свои активные действия для того, чтобы противник был вынужден маневрировать, оттягивать резервы и закрывать оборону там, где мы навяжем», — рассказал он.

Костенко отмечает, что вопрос наступательных действий в других направлениях зависит от погоды, боекомплектов и резервов. Поэтому, говорит полковник СБУ, когда все будет готовым, нужно приступать к реализации.

«Только они будут готовы — к этому нужно приступать. Это спасет, в частности, и Бахмут, и многие другие направления», — добавил Костенко.