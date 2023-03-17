В Грузии разрешили порно, но не все

Главное: Порнографию легализовали в Грузии. Статью уберут из Уголовного кодекса.

Детали: Из Уголовного кодекса Грузии уберут производство, изготовление, продажу и рекламу порнографических изданий и изображений исключат. Как пишут местные СМИ, произойдет это уже 1 мая.

Осенью прошлого года Конституционный суд страны посчитал эту часть статьи противоречащей статье Конституции о свободе выражения мнения и о праве человека свободно получать и распространять информацию.

Судьи говорят: «Термин «порнографическое произведение» туманно разъясняется. Кроме того, неизвестно, что подразумевает указанная статья, и какие действия на этом основании запрещены и разрешены».

Уточняется, что пока власти не сформируют ясное и понятное определение состава преступления в порнографии, первая часть статьи 255 УК считается неконституционной.

Стоит добавить, что в качестве наказания по ней предусматривался штраф или исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на такой же период.

В то же время в силе остается наказание за порнографию с участием несовершеннолетних: это от девяти до двадцати лет либо бессрочное заключение, в зависимости от тяжести преступления.

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