Стало известно, как МКС будут «выводить» с орбиты

Главное: МКС хотят «снять» с орбиты в 2030-м году. Для этого построят специальный космический корабль.

Детали: В США хотят построить специальный космический корабль, который сможет направить МКС к контролируемому разрушению в атмосфере Земли, когда закончится время ее пребывания на орбите в 2030-м году. О планах NASA сообщает портал Space.com.

В публикации сказано, что Белый дом опубликовал запрос федерального бюджета на 2024-й год, а выделенные NASA 27,2 миллиарда долларов включают 180 миллионов долларов на начало разработки нового космического «буксира».

Руководитель отдела пилотируемых космических полетов Кэти Людерс поведала, что приблизительная стоимость такого корабля составит около одного миллиарда долларов, однако позже ее можно будет снизить по мере того, как будут поступать предложения от аэрокосмических компаний.

Информируется, что «буксир» дополнит существующие возможности партнеров по МКС.

На данный момент безопасный отвод станции с орбиты предусматривает использование двигателей одного из российских грузовых беспилотных кораблей «Прогресс».

В тему: Появилось видео падения метеорита на Луну.