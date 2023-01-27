Ученые заявили, что люди уже уничтожили более трети лесов Амазонки

Главное: Люди уничтожают леса Амазонки. Пострадали 38%.

Детали: Люди безжалостно уничтожают леса Амазонки. Как пишет издание Daily Mail, об этом говорят ученые из университета Восточной Англии и Ланкастерского университета.

Информируется: «38% того, что осталось от тропических лесов Амазонки, в большинстве случаев разрушено людьми».

Пагубная деятельность человека, это, как говорят специалисты, вырубка лесов, добыча ископаемых, пожары и расширение дорог.

Эксперты говорят, что использовали спутниковые снимки и научные обзоры об изменениях в регионе в период с 2001-го по 2018-й годы.

Сообщается: «Процесс деградации Амазонки является мало изученным, однако этот процесс приносит пользу крайне немногим, в то время, как вредит большинству».

Амазонка занимает 5,4 квадратных километров и располагается в таких странах как Бразилия, Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Гайана и Суринам.

Главными факторами гибели лесов называют лесные пожары, выборочные вырубки, засуха и краевой эффект, то есть изменения, происходящие в прилегающих районах.

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