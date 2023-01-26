Турция передаст Украине плавучие электростанции

Главное: Турция поможет Украине. Передаст плавучие электростанции.

Детали: Турция поможет Украине в вопросе электроэнергии. Местная компания Karpowership подписала Меморандум о намерениях с национальной компанией АО «Энергетическая компания Украины» на поставку в нашу страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт, пишет издание Anadolu.

Ожидается, что они смогут обеспечить потребности в электроэнергии миллион домохозяйств.

Информируется: «Допускается размещение плавучих электростанций в портах Молдовы и Румынии и подача электроэнергии в украинские сети через эти страны».

Отмечается, что Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения.

Сообщается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины.

В Karpowership говорят: «Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее».

Добавим, что Karpowership (принадлежит Karadeniz Energy Group) это один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций. Мощность флота компании из 36 судов составляет 6 гигаватт.

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