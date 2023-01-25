В разведке рассказали, сколько российских военных находится в Беларуси

Главное: Около 6 тысяч российских военных находятся на территории Беларуси. Также там находится один дивизион Искандеров, зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

Детали: На территории Беларуси находится почти шесть тысяч военных РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

«Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, а также вошла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки. Это совсем не такой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск», — рассказал он.

По словам Скибицкого, в данный момент на территории Беларуси находится один дивизион Искандеров, зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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