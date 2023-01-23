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Новости > В ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

В ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

Агата Кловская
23.01.23 19:27
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В ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

Главное: Владимира Путина лечат лучшие западные врачи. Если бы они не поддерживали жизнь главы Кремля, все закончилось бы скорее, отметил представитель украинской разведки.

Детали: Здоровьем президента России Владимира Путина занимаются лучшие западные врачи. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью порталу Delfi.

«К сожалению Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее», — подчеркнул он.

Представитель украинской разведки также подтвердил, что внутри кремлевской элиты существует раскол.

«Назначение (генерала Валерия) Герасимова еще раз свидетельствует о том, что внутри российского руководства есть большие разногласия. Роль Пригожина стараются принизить, а самого Пригожина убрать, потому что он начал набирать влияние, и за ним стоят его люди. Разборки начнутся рано или поздно», — уверен Скибицкий.

В тему: Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро и скоро.

Тэги: болезнь, общество, Владимир Путин, здоровье, врачи, ГУР

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