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Новости > Журнал TIME признал Зеленского человеком года

Журнал TIME признал Зеленского человеком года

Агата Кловская
07.12.22 16:56
366
Журнал TIME признал Зеленского человеком года

Главное: Президент Украины стал человеком года по версии журнала Time. Недавно человеком года Владимира Зеленского объявило и британское издание Financial Times.

Детали: Американский журнал Time назвал Человеком года президента Украины Владимира Зеленского за его руководящую роль во время полномасштабной войны. Об этом говорится на сайте издания.

Так, 24 февраля лидер нашей страны, не имея политического опыта, вышел на мировую арену и сплотил мировых лидеров для поддержки Украины.

В то же время Time отмечает, что через два дня после деоккупации Херсона, глава государства, несмотря на всю опасность, посетил город, поддержал людей и поднял флаг Украины на центральной площади.

«Моя охрана была на 100% против этого. Они восприняли это тяжело. Они не могут контролировать практически ничего в регионе, который только что был деоккупирован. Так что это большой риск, и, с моей стороны, немного безрассудно», — сказал Зеленский.

Также, по мнению издания, мужество президента Украины заразно. Оно распространилось по политическому руководству в первые дни вторжения.

Кроме того американский журнал добавил, что в биографии Зеленского мало что предсказывало его готовность стоять и бороться. Он никогда не служил в армии, но выяснилось, что у опыта бывшего шоумена оказались свои преимущества.

Отметим, что на днях Зеленский стал человеком года по версии Financial Times.

В тему: Зеленского признали самым влиятельным евреем мира.

 

Тэги: общество, политика, Человек года, Time, Владимир Зеленский, журнал TIME

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