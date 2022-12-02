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Новости > Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»

Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»

Агата Кловская
02.12.22 14:55
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Орбан заявил, что Европа «потерялась и блуждает в темном лесу»

Главное: Виктор Орбан комментирует отказ от российских энергоресурсов. Он считает, что альтернатива так и не найдена.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко прокомментировал отказ Европы от российских энергоресурсов. Его слова приводят местные СМИ.

Так, он заявил, что «Европа потерялась и блуждает в темном лесу».

Венгерский лидер считает: «До сих пор стратегия Европы выглядела так, что надо пытаться получать дешевые, по сравнению с остальной частью мира, сырье и энергию из России, а взамен везти европейские технологии в виде инвестиций в Россию. Несколько десятилетий это было осью европейской экономики, руководители ЕС описывали это как свободный рынок от Лиссабона до Владивостока. Сейчас мы решили это прекратить».

Политик добавил: «Венгрия не поддерживала эту идею и не считала ее хорошей, но большинство ЕС, прежде всего такие крупные игроки, как Германия и Франция, добились того, чтобы закончить эту модель. Европа отрезала себя, постоянно каждый день отрезает себя от сотрудничества с Россией. А что взамен? Какая новая стратегия у Европы? На этот вопрос нет ответа».

Отмечается, что закупка газа у США обходится гораздо дороже, а дорогая энергия это всегда рост цен.

Виктор Орбан уверен, что Европа разделилась на два лагеря: большинство составляет «лагерь войны» и поддерживает санкции, хотя они ни на миллиметр не приблизили мирное разрешение конфликта в Украине. В то же время, как сообщается, другая партия, к которой относится Венгрия выступает за мирное урегулирование и пересмотр санкционной политики.

Он резюмировал: «Я задавал этот вопрос, какова новая стратегия, коллегам из «партии войны» и не получил ответа. Поэтому у Венгрии нет выбора, мы не можем ожидать, что кто-то даст нам ответ на этот вопрос, мы не можем ждать, мы должны сами строить новую экономическую модель на основе наших мощностей и ресурсов».

В тему: Орбан попытался оправдаться за шарф с «Великой Венгрией».

Тэги: Россия, мир, Виктор Орбан, ЕС, энергоресурсы

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