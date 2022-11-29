ЧМ-2022: Семьям иранских футболистов угрожают тюрьмой и пытками

Главное: Семьям иранских футболистов, которые выступают на Чемпионате мира в Катаре, угрожают тюрьмой и пытками. Это может случиться, если игроки не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против тегеранского режима.

Детали: Семьям футболистов сборной Ирана угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут вести себя «соответственно» перед матчем чемпионата мира-2022 против США. Об этом сообщает корреспондент CNN Наташа Бертран в своем Twitter.

The families of Iran’s World Cup soccer team have been threatened with imprisonment and torture if the players fail to «behave» ahead of the match against the USA on Tuesday, a source involved in the security of the games tells @kileycnn — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) November 28, 2022

Отмечается, что десятки офицеров КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) были призваны для наблюдения за представителями национальной команды. В частности, футболистам запрещено покидать расположение сборной или встречаться с иностранцами.

Источник утверждает, что им сказали, что их семьи столкнутся с «насилием и пытками», если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против тегеранского режима.

Отметим, что перед игрой 1-го тура Мундиаля против Англии иранцы молчали во время исполнения гимна. Во втором туре они же все-таки спели главную песню своей страны.

В тему: Перед началом Мундиаля иранские футболисты просили ФИФА отстранить их от Чемпионата мира-2022.