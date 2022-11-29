ЧМ-2022: Семьям иранских футболистов угрожают тюрьмой и пытками

Главное: Семьям иранских футболистов, которые выступают на Чемпионате мира в Катаре, угрожают тюрьмой и пытками. Это может случиться, если игроки не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против тегеранского режима.
Детали: Семьям футболистов сборной Ирана угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут вести себя «соответственно» перед матчем чемпионата мира-2022 против США. Об этом сообщает корреспондент CNN Наташа Бертран в своем Twitter.
Отмечается, что десятки офицеров КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) были призваны для наблюдения за представителями национальной команды. В частности, футболистам запрещено покидать расположение сборной или встречаться с иностранцами.
Источник утверждает, что им сказали, что их семьи столкнутся с «насилием и пытками», если они не будут петь национальный гимн или присоединятся к какому-либо политическому протесту против тегеранского режима.
Отметим, что перед игрой 1-го тура Мундиаля против Англии иранцы молчали во время исполнения гимна. Во втором туре они же все-таки спели главную песню своей страны.
В тему: Перед началом Мундиаля иранские футболисты просили ФИФА отстранить их от Чемпионата мира-2022.