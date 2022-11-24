«Пункты несокрушимости» с доступом к теплу и электроэнергии запущены по всей Украине, их уже большее 3700

Главное: В Украине сегодня открылись более 3 700 «пунктов несокрушимости» для пребывания людей во время длительного отключения электроэнергии или тепла.

Детали: В Украине сегодня открылись более 3 700 «пунктов несокрушимости» для пребывания людей во время длительного отключения электроэнергии или тепла.

По состоянию на 09:00 открыты 3 720 «пунктов несокрушимости», об этом в Telegram-канале сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

В ОП напомнили, что ближайший пункт можно найти на карте, перейдя по ссылке (если, конечно, у вас есть Интернет).