В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом

Главное: Украина в очередной раз подверглась массированной ракетной атаке со стороны России по объектам критической инфраструктуры. В результате во многих городах наблюдаются перебои с электричеством.

Детали: В Киеве днем 23 ноября после ракетных ударов вводят экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Жители Харькова также сообщают о перебоях со светом в разных районах города. Спикер «Харьковоблэнерго» подтвердила информацию об аварийных отключениях в Харькове и области.

Как отметил городской голова Андрей Садовый, весь город остался без света. Также возможны перебои с водоснабжением. Во Львове перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

«Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов», — пишет Садовый.

В тему: Энергетики обещали украинцам, что 23 ноября не будет аварийных отключений.