Twitter массово покидают рекламодатели

Главное: Рекламодатели покидают Twitter. Связано это с покупкой социальной сети Илоном Маском.

Детали: Twitter столкнулся с большими проблемами. Как пишет издание The Washington Post, ссылаясь на данные маркетингового исследования Pathmatics, после покупки социальной сети Илоном Маском из нее массово уходят рекламодатели – 14 из полусотни самых крупных.

Отмечается, что компании не размещают рекламу уже две недели.

Среди тех, кто «банит» Twitter – Jeep, Mars, Merck, Kellogg и Verizon.

Подчеркивается, что в 2021-м году около 90% доходов социальной сети из пяти миллиардов долларов были получены благодаря рекламе.

Кроме этого ранее о приостановке размещения рекламы тут сообщали Audi, Pfizer, General Mills, Mondelez International и L'Oréal.

Эксперты связывают подобное поведение компаний, в том числе, с возможным возвращением в Twitter экс-президента США Дональда Трампа.

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