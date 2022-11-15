Винницкая епархия УПЦ опубликовала статистику помощи военным и нуждающимся с начала войны

Главное: Винницкая епархия Украинской Православной Церкви с первых дней войны помогает защитникам Украины, переселенцам, пострадавшим от военных действий и нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, статистику оказанной помощи опубликовала пресс-служба епархии.

В частности, в храмах и монастырях с начала полномасштабного вторжения было размещено 9 тыс. переселенцев. 2 353 человека ежедневно получали гуманитарную помощь и пищу. В общей сложности, пострадавшим, военным и вынужденным переселенцам по состоянию на сегодня передано 400 тонн помощи.

Военным ВСУ передана амуниция и материальная помощь на сумму 5 468 056 грн и 13 автомобилей (в т. ч. 1 БРДМ).

Для окопных свеч на передовую передано 2800 кг материалов. Больницам Винницкой области передано 2 современных автомобиля скорой помощи.

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