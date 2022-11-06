Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения

Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения

Александр Панько
06.11.22 14:49
206
Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения

Главное: В Киеве возможно полное отключение электросети (блэкаут) с последующей эвакуацией населения из города. Об этом в сообщил представитель ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Детали: Полное отключение электросети (блэкаута) в Киеве в случае новых обстрелов нельзя исключать. И это может привести к эвакуации, о чем ранее предупреждал мэр Виталий Кличко. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По словам Сахарука, блекаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему. Он сравнил это со случаем, когда в квартире выключается пробка. «То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела», — отмечает Сахарук.

Он напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов. По его словам, в Киеве и области при новых обстрелах такое тоже нельзя исключать.

«Но вопрос не в том — выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блекаута», — объясняет Сахарук.

Если сработает автоматика и будет источник питания для Киева, то это, по его словам, вопрос одного часа. Но если не будет этого источника питания, это уже не час.

«Особенно если температура за окном будет „минусовая“. То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения», — прогнозирует Сахарук.

Тэги: Киев, эвакуация, блэкаут

Комментарии

Статьи

06.11.22 14:52

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

За сколько украинцы могут снять или купить жилье в Польше
06.11.22 16:10

За сколько украинцы могут снять или купить жилье в Польше

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.11.22 19:35

В Сумах освятили новый храм УПЦ в честь преподобного Сергия
06.11.22 19:20

Священник УПЦ рассказал, можно ли молиться за некрещенных людей
06.11.22 19:10

Священник УПЦ рассказал, как молитвы могут помочь умершим
06.11.22 18:55

На Киевщине при попытке захвата храма УПЦ сторонники ПЦУ бросали камни в женщин и избили диакона
06.11.22 18:45

В УПЦ рассказали подробности захвата храма и нападения сторонников ПЦУ в Переяславе на Киевщине
06.11.22 18:38

В Киеве фонд Предстоятеля УПЦ передал 100 продуктовых наборов для переселенцев
06.11.22 18:25

Запорожский митрополит УПЦ вручил 100 сертификатов беженцам и пострадавшим от обстрелов
06.11.22 16:42

Архиепископ УПЦ рассказал о главных качествах Митрополита Онуфрия
06.11.22 12:34

Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании
06.11.22 12:02

Украинцы будут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт по-новому
06.11.22 11:44

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 75 930 солдат
06.11.22 10:59

Украину бомбят беспилотники... с американской «начинкой»
05.11.22 20:04

НАТО проводит военные учения под носом у Путина
05.11.22 14:04

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 75 440 солдат
04.11.22 15:09

Обнародованы фамилии тех, кто подстрекал Путина к нападению на Украину
04.11.22 14:12

В Киеве отменили экстренные отключения света
04.11.22 13:31

На Кировоградщине от коронавируса умер ребенок
04.11.22 11:14

На Западе прогнозируют скорое возвращение Херсона под контроль Украины
04.11.22 10:50

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины
04.11.22 10:32

Алексей Чернышов возглавил «Нафтогаз Украины»
02.11.22 14:50

Эрдоган предложил Путину немедленно вывести войска из Украины, — турецкие СМИ
01.11.22 09:26

Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов
31.10.22 19:11

Частичная мобилизация в РФ остановлена
01.11.22 16:38

Опубликованы новые графики отключения света в Киеве
01.11.22 15:49

Юрия Витренко уволили с должности главы правления «Нафтогаза», — СМИ
31.10.22 22:18

Цена на газ в Европе продолжает падать
31.10.22 23:23

Легендарная британская певица поставила карьеру на паузу
02.11.22 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 73 270 солдат
01.11.22 12:13

В октябре НБУ сократил продажу валюты
02.11.22 09:19

В октябре украинцы активно покупали валюту
Фото и Видео
Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании
Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании
Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании
Появилось видео с места падения самолета в озеро в Танзании
Украину бомбят беспилотники... с американской «начинкой»
Украину бомбят беспилотники... с американской «начинкой»
Британцы сожгли Лиз Трасс
Британцы сожгли Лиз Трасс
НАТО проводит военные учения под носом у Путина
НАТО проводит военные учения под носом у Путина
Возле украинской антарктической станции зафиксирован уникальный снежный рекорд
Возле украинской антарктической станции зафиксирован уникальный снежный рекорд
Появилось видео нападения активистов на картину Ван Гога
Появилось видео нападения активистов на картину Ван Гога
Стало известно, сколько украинцев удалось освободить из вражеского плена
Стало известно, сколько украинцев удалось освободить из вражеского плена
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
В Николаеве взорван памятник «Родина-мать»
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Появилось видео, как в центре Москвы грузовик раздавил такси
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
Байден вспомнил, как разговаривал с покойником
fraza.com
Новости блогосферы
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.