Киев готовят к полному блэкауту и эвакуации населения

Главное: В Киеве возможно полное отключение электросети (блэкаут) с последующей эвакуацией населения из города. Об этом в сообщил представитель ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Детали: Полное отключение электросети (блэкаута) в Киеве в случае новых обстрелов нельзя исключать. И это может привести к эвакуации, о чем ранее предупреждал мэр Виталий Кличко. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По словам Сахарука, блекаут может произойти только в том случае, когда автоматика без уведомления будет выключать систему. Он сравнил это со случаем, когда в квартире выключается пробка. «То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела», — отмечает Сахарук.

Он напомнил, что точечные блекауты уже встречались в некоторых городах. К примеру, в Харькове во время обстрелов. По его словам, в Киеве и области при новых обстрелах такое тоже нельзя исключать.

«Но вопрос не в том — выключится система или нет, а в том сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блекаута», — объясняет Сахарук.

Если сработает автоматика и будет источник питания для Киева, то это, по его словам, вопрос одного часа. Но если не будет этого источника питания, это уже не час.

«Особенно если температура за окном будет „минусовая“. То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут задаваться вопросы об эвакуации определенной части населения», — прогнозирует Сахарук.