Монахи Святогорской лавры рассказали, как поддерживают жителей пострадавших сел

Главное: Монахи Святогорской лавры передали продуктовые наборы жителям села Татьяновка, которое находится недалеко от обители.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, гуманитарную помощь раздал келарь обители монах Сергий (Куприн).

В каждый набор вошли картофель, крупы (пшеничная, рисовая, ячневая, кукурузная), сахар, две банки тушёнки, две банки рыбных консервов, подсолнечное масло.

«Лавра и жители села пережили это страшное лето вместе. В долгие дни, когда из-за продолжающихся боевых действий в обитель не могли добраться и доставить гуманитарную помощь волонтёры, жители Татьяновки делились с насельниками Лавры тем немногим, что было у них самих. В обстановке, когда никто не знает, что будет в ближайшее время и когда восстановится связь с внешним миром, это было проявлением жертвенности. Женщины, часто даже рискуя своей жизнью, приходили в Лавру, принося то несколько помидоров, то яйца, молоко или сметану, виноград, которого никто давно не видел в обители. Особенно часто так поступали сёстры Лидия и Надежда Старицкие», — поделились в Святогорской лавре.

Теперь, когда в монастырь со всех концов Украины привозят гуманитарные грузы, Лавра старается поддерживать татьяновцев, тем самым воздавая за помощь, оказанную ими в особо тяжёлые дни.

На момент раздачи гуманитарки в некогда заселённом селе было 54 человека, в основном старики. Понемногу в село возвращаются те, кто выехал из него во время боевых действий.

«Большое спасибо! Урожая нет никакого... На кого надеяться? Пошли помогать Лавре — и теперь Лавра нам помогает. Возили помидорчики, возили яйца, яблочки, варенье, коляску детскую отвезли. У нас ни хлеба не было шесть месяцев, ни пенсии... Ни воды — два колодца на полсела всего осталось. Большая благодарность Свято-Успенской Святогорской Лавре за помощь, оказываемую нам в такое тяжёлое время! От всех нас низкий поклон, от всех наших жителей. Все благодарят, очень благодарят. Мы каждый день молимся за Святогорскую Лавру, за владыку Арсения и за всю братию. Помоги вам, Господи!», — благодарят жители.

Недавно татьяновцы подарили Лавре несколько коз («чтоб молочко они там пили») и передадут куриц — «четыре штучки». В сентябре односельчане всем миром собирали канцтовары для проживающих в обители детей беженцев.

25 октября Татьяновку вновь посетили насельники Лавры, доставив людям свежий лаврский хлеб, который с весны ежедневно выпекают братия в печи на дровах по 200 буханок в сутки.

В тему: Александрийский митрополит УПЦ доставил гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.