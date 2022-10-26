Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Монахи Святогорской лавры рассказали, как поддерживают жителей пострадавших сел

Монахи Святогорской лавры рассказали, как поддерживают жителей пострадавших сел

Александра Кудрявцева
26.10.22 14:55
36
Монахи Святогорской лавры рассказали, как поддерживают жителей пострадавших сел

Главное: Монахи Святогорской лавры передали продуктовые наборы жителям села Татьяновка, которое находится недалеко от обители.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, гуманитарную помощь раздал келарь обители монах Сергий (Куприн).

В каждый набор вошли картофель, крупы (пшеничная, рисовая, ячневая, кукурузная), сахар, две банки тушёнки, две банки рыбных консервов, подсолнечное масло.

«Лавра и жители села пережили это страшное лето вместе. В долгие дни, когда из-за продолжающихся боевых действий в обитель не могли добраться и доставить гуманитарную помощь волонтёры, жители Татьяновки делились с насельниками Лавры тем немногим, что было у них самих. В обстановке, когда никто не знает, что будет в ближайшее время и когда восстановится связь с внешним миром, это было проявлением жертвенности. Женщины, часто даже рискуя своей жизнью, приходили в Лавру, принося то несколько помидоров, то яйца, молоко или сметану, виноград, которого никто давно не видел в обители. Особенно часто так поступали сёстры Лидия и Надежда Старицкие», — поделились в Святогорской лавре.

Теперь, когда в монастырь со всех концов Украины привозят гуманитарные грузы, Лавра старается поддерживать татьяновцев, тем самым воздавая за помощь, оказанную ими в особо тяжёлые дни.

На момент раздачи гуманитарки в некогда заселённом селе было 54 человека, в основном старики. Понемногу в село возвращаются те, кто выехал из него во время боевых действий.

«Большое спасибо! Урожая нет никакого... На кого надеяться? Пошли помогать Лавре — и теперь Лавра нам помогает. Возили помидорчики, возили яйца, яблочки, варенье, коляску детскую отвезли. У нас ни хлеба не было шесть месяцев, ни пенсии... Ни воды — два колодца на полсела всего осталось. Большая благодарность Свято-Успенской Святогорской Лавре за помощь, оказываемую нам в такое тяжёлое время! От всех нас низкий поклон, от всех наших жителей. Все благодарят, очень благодарят. Мы каждый день молимся за Святогорскую Лавру, за владыку Арсения и за всю братию. Помоги вам, Господи!», — благодарят жители.

Недавно татьяновцы подарили Лавре несколько коз («чтоб молочко они там пили») и передадут куриц — «четыре штучки». В сентябре односельчане всем миром собирали канцтовары для проживающих в обители детей беженцев.

25 октября Татьяновку вновь посетили насельники Лавры, доставив людям свежий лаврский хлеб, который с весны ежедневно выпекают братия в печи на дровах по 200 буханок в сутки.

В тему: Александрийский митрополит УПЦ доставил гуманитарную помощь в Святогорскую лавру.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.10.22 11:08

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР
26.10.22 09:51

Суровый коммунистический монарх. Западная пресса прокомментировала переизбрание Си Цзиньпина главой КНР

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
США затеяли опасную авантюру - хотят затемнить Солнце при помощи распыления химикатов. Проект поддержал... Билл Гейтс
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.10.22 14:46

Mercedes окончательно покинул рынок России
26.10.22 14:30

Александрийский митрополит УПЦ доставил гуманитарную помощь в Святогорскую лавру
26.10.22 14:18

За месяц стоимость газа в Европе упала в восемь раз
26.10.22 13:42

Россия и Иран вербуют элитные войска Афганистана на войну в Украине
26.10.22 13:23

Украина планирует вступить в Евросоюз уже через два года
26.10.22 13:11

Apple готовит важное изменение для новых iPhone
26.10.22 12:41

В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
26.10.22 12:40

Управделами УПЦ рассказал, как относиться к разговорам о конце света
26.10.22 12:30

В епархиях УПЦ помогает переселенцам, воинам, больным и нуждающимся
26.10.22 12:28

В Херсоне демонтировали памятник Потемкину
26.10.22 12:25

США передали Украине первые два зенитно-ракетных комплекса NASAMS
26.10.22 09:57

В Киеве фиксировалось ухудшение качества воздуха
26.10.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 68 900 солдат
25.10.22 19:35

Президент Ирана сделал несколько громких заявлений
25.10.22 16:55

В Кремле заявили о готовности к переговорам со всеми
25.10.22 14:32

Жителям Киевщины представили обновленный график отключений электроэнергии
25.10.22 14:30

Риши Сунак стал премьером Британии
25.10.22 14:14

ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины
25.10.22 13:13

Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам
25.10.22 12:12

В Минэкономики дали прогноз по безработице в Украине
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
24.10.22 20:56

Солнечное затмение 25 октября 2022: во сколько и где в Украине его можно наблюдать
19.10.22 15:06

Путин ввел военное положение в аннексированных украинских областях
26.10.22 00:01

Наследный принц Саудовской Аравии зло посмеялся над Байденом
21.10.22 09:56

Маск предрек экономике США темные времена
20.10.22 09:57

Маск наехал на ФРС США
20.10.22 10:05

Иран уверяет, что не передает России Shahed-136
20.10.22 17:11

В северном регионе Украины введен график веерных отключений электроэнергии
20.10.22 08:41

К Киеву подобралась сибирская язва
Фото и Видео
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России
Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку
Земной мусор на Марсе превращает планету в свалку
Самый грязный человек в мире умер... после купания
Самый грязный человек в мире умер... после купания
Байден странно оговорился, поздравляя свою «правую руку»
Байден странно оговорился, поздравляя свою «правую руку»
В Индонезии сгорел катер с людьми
В Индонезии сгорел катер с людьми
Появилось видео, как Байден снова заблудился
Появилось видео, как Байден снова заблудился
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Экологи атаковали восковую фигуру короля Карла III
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.