Александрийский митрополит УПЦ доставил гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Архиерей вместе с духовенством доставил в обитель гуманитарную помощь, собранную прихожанами епархии.
«Были собраны продукты, средства гигиены, финансовые средства, которые передали наместнику монастыря митрополиту Арсению и братии лавры», — сказал владыка.
Рассказывая о своем визите, митрополит Боголеп назвал Святогорскую лавру «многострадальной, но благодатной», в которой сохраняется монастырский дух, «невзирая на многомесячные обстрелы, военные действия, на ужас и страх войны, которые окружают Лавру».
«Я удивляюсь, что несмотря на все эти страхи и ужасы войны здесь сохраняется богослужение, причем ни на один день оно не было отложено. Здесь сохраняется послушание, труд, монастырская жизнь», — сказал владыка.
Иерарх УПЦ отметил, что в лавре, невзирая на злоключения и скорби, царит бодрость духа и вера в Промысл Божий.
В тему: Одесская епархия УПЦдоставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся.