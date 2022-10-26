Александрийский митрополит УПЦ доставил гуманитарную помощь в Святогорскую лавру

Главное: В Святогорской лавре, несмотря на обстрелы и разрушения, царят труд, послушание и монастырская жизнь.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом рассказал митрополит Александрийский и Светловодский Боголеп в своем обращении на епархиальном Ютуб-канале.

Архиерей вместе с духовенством доставил в обитель гуманитарную помощь, собранную прихожанами епархии.

«Были собраны продукты, средства гигиены, финансовые средства, которые передали наместнику монастыря митрополиту Арсению и братии лавры», — сказал владыка.

Рассказывая о своем визите, митрополит Боголеп назвал Святогорскую лавру «многострадальной, но благодатной», в которой сохраняется монастырский дух, «невзирая на многомесячные обстрелы, военные действия, на ужас и страх войны, которые окружают Лавру».

«Я удивляюсь, что несмотря на все эти страхи и ужасы войны здесь сохраняется богослужение, причем ни на один день оно не было отложено. Здесь сохраняется послушание, труд, монастырская жизнь», — сказал владыка.

Иерарх УПЦ отметил, что в лавре, невзирая на злоключения и скорби, царит бодрость духа и вера в Промысл Божий.