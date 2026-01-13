Дания оккупировала Гренландию, — спецпосланник Трампа

Дания «оккупировала Гренландию после Второй мировой войны». Об этом сообщил спецпосланник США в Гренландии Джефф Лендри в соцсети X.

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не могла этого сделать», — утверждает он.

Спецпосланник также заявил, что «после войны Дания снова оккупировала её, обойдя и проигнорировав протокол ООН».

«Поэтому речь должна идти о гостеприимстве, а не о конфронтации», — добавил он.

Напомним, Трамп сделал ряд одиозных заявлений по поводу Гренландии.