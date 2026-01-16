«Укрэнерго» сообщило о графиках 16 января

Во всех регионах Украины завтра, 16 января, будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщает «Укрэнерго» в Telegram.

«16 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сказано в сообщении компании.

Там напомнили, что причины введения таких мер — это последствия российских ударов ракетами и дронами по энергетическим объектам.

В «Укрэнерго» добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

Напомним, с осени 2025 года российские оккупанты регулярно наносят удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак проблемы с электроснабжением наблюдаются по всей Украине.