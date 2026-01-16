Украина получила «серьезный пакет» ракет к системам ПВО, — Зеленский

До сегодняшнего утра в Украине было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Однако сегодня необходимые боеприпасы были получены. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с чешским коллегой Петром Павелом.

Он отметил, что Украина имеет «очень много» различных систем, которые были завезены за время полномасштабной войны и которые постоянно нуждаются в пакетах ракет. Он добавил, что вопрос не только в системах Patriot, которых «никогда не будет хватать».

«Сегодня, слава Богу, утром мы получили серьезный пакет. Сейчас это — в Украине, я могу об этом говорить. Но это дается такими силами, кровью, жизнью людей и так далее», — сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, в последнее время Украина столкнулась с дефицитом ракет различного типа.

«Например, до сегодняшнего утра у нас были несколько систем (ПВО) без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты», — отметил лидер страны.

Президент подчеркнул, что каждый пакет ракет «выбивает из стран Европы и Америки». Он добавил, что в этом нельзя обвинять только Америку, потому что «мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику».

Напомним, в Минобороны сообщили, что Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты критической инфраструктуры от массированных ударов россиян.