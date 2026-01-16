Украина и США не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, — Зеленский

Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, но обе страны хотят скорейшего завершения войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

По его словам, Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

«Я считаю, как раз у Украины есть инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает Россия, в частности в вопросе обменов.

«Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека», — подчеркнул он.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина — менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».