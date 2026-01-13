Зеленский анонсировал сделку исторического уровня

Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад переговорной группы по контактам с американской стороной и поручил финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины от США. Об этом он сообщил в Телеграм.

По его словам, обсуждался график работы на ближайшие две недели — запланированы встречи, подготовка документов и возможное подписание соглашений.

Президент поручил завершить работу над документом по гарантиям безопасности и передать его на рассмотрение на высшем уровне.

«Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас», — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание во время совещания уделили документам по восстановлению и экономическому развитию Украины. Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьеру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полный сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина — Европа — Америка.

Также определены параметры механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от международных партнеров.

Зеленский отметил, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по базовой политической рамке для завершения войны.

«Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться», — подчеркнул президент.

Глава государства также акцентировал внимание на важности усиления санкций против «теневого флота» РФ, финансовых схем обхода ограничений и необходимости максимального ограничения экспортных доходов России в случае продолжения войны.

Напомним, Украина, Франция и Британия подписали декларацию.